Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’un ilk 6 haftasında oynadığı maçların tamamında gol atmayı başarırken, yalnızca 1’inde kalesini gole kapatabildi.

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’un ilk 6 haftasında oynadığı maçların tamamında gol atmayı başarırken, yalnızca 1’inde kalesini gole kapatabildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yapmıştı. Teknik Direktör Özden Töraydın yönetiminde lige galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, ilk 6 hafta sonunda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 12 puan toplayarak 13’er puanlı Çorum FK ve 24Erzincanspor’un ardından üçüncü sıraya oturarak zirve yarışını sürdürdü. Hücum oyununda problem yaşamayan İzmir temsilcisi, şu ana kadar oynadığı 6 maçın tamamında gol atmayı başardı. Toplamda 9 gol atan Menemen FK, kalesini gole kapatma konusunda da istediği başarıyı sağlayamadı. Sarı-lacivertliler, 6 maçın 5’inde kalesini gole kapatamazken, kalesinde toplamda 8 gol gördü.

Menemen FK’nin ilk 6 hafta maç skorları şu şekilde:

1. hafta: Menemen FK: 1 - Erokspor: 0

2. hafta: Ankaraspor: 3 - Menemen FK: 1

3. hafta: Menemen FK: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 1

4. hafta: Bayburt İ.Ö: 1 - Menemen FK: 2

5. hafta: Menemen FK: 2 - İnegölspor: 1

6. hafta: 24Erzincaspor: 2 - Menemen FK: 1