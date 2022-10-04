Menemen Futbol Kulübü’nün 22 yaşındaki önlibero oyuncusu Emre Keskin, hem hücumda hem de savunmada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

Menemen Futbol Kulübü’nün 22 yaşındaki önlibero oyuncusu Emre Keskin, hem hücumda hem de savunmada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk 7 maç sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet alan Menemen FK, 13’er puanlı 3 takımla zirveyi paylaşıyor. Sarı-lacivertli ekipte, bu sezon Turgutluspor’dan kadroya katılan önlibero oyuncusu Emre Keskin de gösterdiği performansla takımının bu başarısında önemli pay sahibi oldu. Ligin 1. haftasında Esenler Erokspor karşısında İzmir’de oynanan maçta attığı golle takımına 3 puanı getiren Emre Keskin, 5. haftada İnegölspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyette de takımının ilk golünü kaydetmişti. Hücumda gösterdiği performansı savunma oyununda da sürdüren 22 yaşındaki futbolcu, Ankaraspor karşılaşmasında asist yapma başarısı göstermişti.

“Yeni pozisyonum kişisel gelişimim açısından da etkili”

Takımın vazgeçilmezi haline gelen Emre Keskin, Teknik Direktör Özden Töraydın’ın kendisini farklı bir anlayışla oynattığını belirterek, “Menemen FK tarihinin ilk golünü atmak bana nasip oldu. Bunda hem hücum, hem savunmaya yönelik görev almam çok etkili oldu. Yeni pozisyonum kişisel gelişimim açısından da etkili. Yeni kurulan bir ekip olmamıza rağmen iyi bir ivme ile sezona başladık. Hedefimiz; ilk yılımızda Spor Toto 1. Lig’e yükselerek bu çıkışımızı devam ettirmek” dedi.

Emre Keskin, bugüne kadar Erokspor, Başakşehir U21, Adıyaman ve Turgutluspor takımlarında forma giydi.