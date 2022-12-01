TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son 4 haftada galibiyetle tanışamayan Menemen FK, 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son 4 haftada galibiyetle tanışamayan Menemen FK, 3 oyuncusunu kadro dışı bıraktı.

Son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra Menemen FK yönetimi, Teknik Direktör Özden Töraydın’dan takıma ilişkin bir rapor istedi. Töraydın’ın yönetime bildirdiği raporu doğrultusunda takımın önemli oyuncularından golcü Ali Özgün, orta saha Seçkin Getbay ve Mahmut Bilir süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Öte yandan Menemen FK’nin bu sezon attığı 19 golün 7’sine Ali Özgün imza atarken, takımın en skorer oyuncusu konumunda da bulunuyor.