TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, basında ve sosyal medyada çıkan transfer haberleriyle ilgili kulübün resmi sitesinden bir açıklama gerçekleştirdi.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Menemen FK, birçok oyuncuyu transfer ederek kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibinden sosyal medyada ve basında çıkan transfer haberiyle alakalı da bir açıklama geldi. Konuyla alakalı kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde basında ve sosyal medya sayfalarında gerek kulübümüze transfer edilmesi düşünülen oyuncular gerekse sözleşmesi devam eden oyuncularımızla ilgili çok fazla asılsız haber dolaşmaktadır. Bu haberlerin kulübümüzün değerine ve itibarına zarar verici boyutlara gelmesine müsaade etmeden yasal işlemler başlatacağımızı kamuoyuna duyurur siz değerli camiamızdan kulübümüzün resmi hesapları dışında yapılan açıklamalara ve haberlere itibar etmemenizi rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.