TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, geçtiğimiz günlerde Bursaspor’dan ayrılan Enver Cenk Şahin’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Menemen FK’da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. İddialı bir takım kurmak isteyen İzmir temsilcisi, ilk hamleyi teknik direktör Cenk Laleci’yi takımın başına getirerek yaptı. Daha sonra da kadro çalışmalarını odaklanan sarı-lacivertliler, geçen sezon Şanlıurfaspor’la Spor Toto 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Alp Kurt’u ve Borussia Dortmund altyapısından yetişen 22 yaşındaki sağ bek Emir Terzi kadrosuna kattığını duyurdu. Transfere ara vermek istemeyen Menemen FK, geçtiğimiz günlerde Bursaspor’dan ayrılan Enver Cenk Şahin ile de temasa geçti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda bu transferin de resmiyet kazanması bekleniyor.

Öte yandan Enver Cenk Şahin, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 27 maça çıkarken 10 gol kaydetme başarısı gösterdi.