TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK, sezon başında lige hızlı bir giriş yapmıştı. İzmir ekibi, son haftalarda alınan kötü sonuçlarla birlikte adeta duraklama dönemine girdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK, sezon başında lige hızlı bir giriş yapmıştı. İzmir ekibi, son haftalarda alınan kötü sonuçlarla birlikte adeta duraklama dönemine girdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK, sezon başında lige başarılı bir giriş yapmıştı. Ligdeki ilk 5 maçında Erokspor, Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdare Spor ve İnegölspor karşılaşmalarından 4 galibiyet çıkarırken bu süreçte sadece Ankaraspor deplasmanında kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, topladığı 12 puanla birlikte kendini zirveye ortak etmişti. İlk 5 haftadan sonra düşüşe geçen Menemen FK, çıktığı 4 maçta sadece 2 puan çıkararak galibiyete hasret kalmıştı. İzmir temsilcisi, kazanamama serisini 10. haftadaki zorlu Şanlıurfaspor deplasmanında 4-3 kazanarak bitirmişti. Sonraki hafta evinde oynayacağı Somaspor maçına da bu galibiyetle motive olan Menemen FK, Manisa temsilcisini de 3-2 mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisi yapmıştı. Bu seriye Aydın temsilcisi Nazilli Belediyespor evinde oynadığı maçta son vermişti ve kötü gidişat iç sahada da devam edince, Bursaspor da sahadan 1-0 galip ayrıldı. İzmir temsilcisi kötü sonuçlardan sonra adeta duraklama dönemine girmiş oldu. Menemen FK, 20 Kasım Pazar günü oynayacağı Afjet Afyonspor maçından galibiyet alarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.