Yeni sezona gerçekleştirdiği transferle bomba gibi girmeyi hedefleyen Menemen FK’da Başkan Tokul antrenman ziyareti yaptı ve teknik direktör Cenk Laleci ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Sezon başında ilk olarak teknik direktör Cenk Laleci ile anlaşan ve ardından birçok önemli transfereimza atarak takımı güçlendiren Menemen FK’da, yeni sezon hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Laleci ile antrenmana katılan Başkan Bilgin Tokul, takımın son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Daha sonra da takımın son durumunu gözlemleyen Başkan Tokul, futbolculara ve teknik heyete başarılar diledi.

11 takviye yapıldı

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Menemen FK, dış transfer 12 oyuncu takviyesi gerçekleştirdi. İzmir ekibi, Pendikspor’dan Erhan Kara, Şanlıurfaspor’dan Kemal Rüzgar, Feyyaz Belen ve Mehmet Kurt’u, Adana Demirspor’dan Sedat Şahintürk’ü, 1461 Trabzon’dan Onur Akdeniz ve Özkan Yıldırım’ı, Helmond Sport’tan Emir Terzi’yi, Iğdır FK’dan Oğuz Çalışkan’ı, İskenderunspor’dan Okan Dernek’i, Artvin Hopaspor’dan Kutay Kurt’u kadrosuna kattı.