TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 5 maçtır kaybetmeyen Menemen FK, yarın konuk olacağı İnegölspor’u mağlup ederek yenilmezlik serisini devam ettirmek ve play-off hattına yaklaşmak istiyor.

Türk doğal taş sektörü Türk cumhuriyetlerine ihracatını 150 milyon dolara çıkaracak Türk doğal taş sektörü Türk cumhuriyetlerine ihracatını 150 milyon dolara çıkaracak

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Menemen FK, ligin ikinci devresine 4-0’lık Erokspor yenilgisiyle kötü bir giriş yapsa da daha sonrasında Ankaraspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini başlatmıştı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve 24 Erzincanspor’u mağlup etti. İzmir temsilcisi, hafta sonu Düzcespor deplasmanında golsüz berabere kalarak yoluna kayıpsız devam ederken, yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmanın planlarını yapıyor.

Rakip play-off hattının son sırasında

Menemen FK’nin yarın karşı karşıya geleceği Düzcespor, 38 puanla play-off hattının son basamağı olan altıncı sırada yer alıyor. Özden Töraydın ve öğrencilerinin hedefi, play-off hattındaki birebir rakiplerini mağlup ederek üst sıralara daha fazla yaklaşmak olacak.