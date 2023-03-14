TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 5 maçtır kaybetmeyen Menemen FK, yarın konuk olacağı İnegölspor’u mağlup ederek yenilmezlik serisini devam ettirmek ve play-off hattına yaklaşmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Menemen FK, ligin ikinci devresine 4-0’lık Erokspor yenilgisiyle kötü bir giriş yapsa da daha sonrasında Ankaraspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini başlatmıştı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve 24 Erzincanspor’u mağlup etti. İzmir temsilcisi, hafta sonu Düzcespor deplasmanında golsüz berabere kalarak yoluna kayıpsız devam ederken, yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmanın planlarını yapıyor.

Rakip play-off hattının son sırasında

Menemen FK’nin yarın karşı karşıya geleceği Düzcespor, 38 puanla play-off hattının son basamağı olan altıncı sırada yer alıyor. Özden Töraydın ve öğrencilerinin hedefi, play-off hattındaki birebir rakiplerini mağlup ederek üst sıralara daha fazla yaklaşmak olacak.