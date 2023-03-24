Ligde oynadığı son iki maçında galibiyet alamayan Menemen FK, yarın Isparta 32 Spor’u Menemen İlçe Stadyumu’nda konuk edecek. İzmir temsilcisi karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen FK, ligin ikinci devresine 4-0’lık Erokspor yenilgisiyle kötü bir giriş yapsa da, daha sonrasında Ankaraspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini başlatmıştı. Bu süreçte Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve 24 Erzincanspor’u mağlup eden sarı-lacivertliler, 4 maçlık galibiyet serisine imza atmış oldu ve böylece alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir seriye imza atmıştı. İzmir temsilcisi, sonraki süreçte düşüşe geçti ve Düzcespor deplasmanından 1 puanla, İnegölspor deplasmanından ise puansız dönerek tekrar alt sıralara yaklaştı.

Menemen FKV - Isparta 32 Spor müsabakasını Ankara bölgesinden Burak Demirkıran yönetecek.

Öte yandan sarı-lacivertliler, evinde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.