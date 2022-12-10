Ligde 5 maçtır kazanamayan Menemen FK, 21 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, bu müsabakayla birlikte kötü gidişatını sonlandırıp, play-off hattına yaklaşmak istiyor.

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