Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın Sivas Belediye Spor’la karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 5 maçlık kazanamama serisini Sivas Belediyespor karşısında sonlandırmak istiyor.
Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın Sivas Belediye Spor’la karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 5 maçlık kazanamama serisini Sivas Belediyespor karşısında sonlandırmak istiyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, 18. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Menemen İlçe Stadyumu’nda saat 14.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Yunus Dursun düdük çalacak.
Ligde 5 maçtır kazanamayan Menemen FK, 21 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, bu müsabakayla birlikte kötü gidişatını sonlandırıp, play-off hattına yaklaşmak istiyor.
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