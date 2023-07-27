Menemen FK, Kocaelispor ile hem şampiyonluk hem de gol krallığı yaşayan 27 yaşındaki golcü Samed Ali Kaya’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Menemen FK, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha yaptı ve son olarak Kocaelispor forması giyen ve gol krallığı yaşayan Samed Ali Kaya’yı transfer ettiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Kocaelispor ile grubunda gol kralı olup şampiyonluk yaşayan daha önce ki sezonlarda da formamızı terleten 27 yaşındaki hücum oyuncusu Samed Ali Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Samed Ali Kaya’ya hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.