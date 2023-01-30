Geçtiğimiz hafta evinde Ankaraspor’u mağlup ederek 8 maçlık kazanamama serisine son veren Menemen FK, bu hafta da deplasmanda Tarsus İdman Yurdu’nu yenerek ligde rahat bir nefes aldı.

Geçtiğimiz hafta evinde Ankaraspor’u mağlup ederek 8 maçlık kazanamama serisine son veren Menemen FK, bu hafta da deplasmanda Tarsus İdman Yurdu’nu yenerek ligde rahat bir nefes aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK, sezona iyi bir başlangıç yapsa da daha sonra işler istedikleri gibi gitmemeye başladı. İzmir temsilcisi son iki haftaya kadar ligdeki son 8 maçında galibiyet alamamıştı. Durum böyle olunca sarı-lacivertliler hızlı bir şekilde düşme hattına doğru ilerledi. Menemen FK, kötü gidişatı sonlandırmak için seferberliğe geçti ve 20. hafta evinde oynayacağı Ankaraspor maçında uzun bir süre sonra galip geldi. Bu maçla düşme hattının çevresinden biraz uzaklaşan İzmir temsilcisi, asıl sıçramayı hafta sonunda birebir rakibi olan Tarsus İdman Yurdu’nu deplasmanda yenerek yaptı. Böylece sarı-lacivertliler düşme hattı ile arasındaki puan farkını 5’e çıkarmış oldu. Öte yandan Menemen FK, gelecek hafta lig sonuncusu Bayburt Özel İdare’yi konuk edecek. Özden Töraydın ve öğrencilerinin hedefi bu maçı da kazanarak orta sıralara yerleşmek olacak.