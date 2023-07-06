Menemen FK, geçen sezon Şanlıurfaspor’la Spor Toto 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Alp Kurt’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Menemen FK, dış transferde çalışmalarına devam ediyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen İzmir temsilcisi, geçen sezon Şanlıurfaspor’la Spor Toto 1. Lig’e yükselme sevinci yaşayan Mehmet Alp Kurt’u da kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Borussia Dortmund altyapısında yetişen, geçen sezon Şanlıurfaspor’da şampiyonluk yaşayan. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Alp Kurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Mehmet Alp Kurt’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.