Menemen FK, geçen sezon Şanlıurfaspor’la 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Alp Kurt ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Menemen FK’da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde ilk hamlesini yapıp, teknik direktör Cenk Laleci’yi takımın başına getirdiklerini açıklamıştı. İddialı bir kadro kurmak isteyen İzmir temsilcisi, geçen sezon Şanlıurfaspor’la 1. Lig’e yükselme sevinci yaşayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Alp Kurt ile de prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.