TFF 2. Lig Beyaz Kırmızı Grup’taki son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Menemen FK, puan tablosunda 10. sıraya kadar geriledi.

Yeni sezona önemli transferler yaparak şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, Cenk Laleci yönetiminde gösterdiği ilk 9 haftadaki performansıyla sarı-lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Şu ana kadar 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan İzmir temsilcisi, toplayabileceği 27 puanın sadece 11’ini aldı ve ligde 10. sıraya kadar geriledi.

Zirveyle puan farkı 11

Sezon başında takıma 21 takviye yaparak adeta transfer şampiyonu olan Menemen FK’da yönetimin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk hedefiyle lige başlayan sarı-lacivertliler, 22 puanlı lider Amed Sportif’in 11 puan gerisinde kalınca şampiyonluk hedefinden uzaklaşıp 10. sıraya kadar geriledi. Hafta sonu Somaspor’u konuk edecek olan Menemen FK’da puan kaybı yaşanması durumunda Teknik Direktör Cenk Laleci ile yolların ayrılması bekleniyor.