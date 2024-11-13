Menemen FK, bu sezon kalesinde gördüğü 4 golle TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yeni sezona teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde başlayan Menemen FK, ilk 11 hafta itibarıyla sergilediği performansla şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olduğunu gösterdi. Topladığı 28 puanla lider 68 Aksaray Belediyespor’un averajla hemen arkasında yer alan sarı-lacivertliler, zirve takibini de sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar gol yollarında sorun yaşamayan ve 20 gol üretmeyi başaran Menemen FK, savunma hattıyla da göz doldurmayı başardı. Oynadığı 7 lig maçında kalesini gole kapatarak önemli bir işe imza atan sarı-lacivertiler, bu sezon kalesinde sadece 4 gol görerek de ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Burhanettin Basatemür ve öğrencilerinin bu durumu devam ettirmek için antrenmanlarda çok çalıştıkları öğrenildi.

Öte yandan Menemen FK, 17 Kasım Pazar günü ligde 12. sırada yer alan Somaspor’u konuk edecek.