Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki 13. hafta mücadelesinde Diyarbekir Spor’a 1-0 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, son haftalarda gösterdiği performansla adeta düşüşe geçti. İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta evinde Somaspor’la karşılaşmış ve rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Bu müsabakadan sonra toparlanmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, 13. hafta mücadelesinde Diyarbekir Spor’la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 1-0 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Zirveyle fark 5 puana çıktı

Menemen FK, ligde son iki haftada galibiyete hasret kalırken, rakipleri ise aradaki puan farkını yükseltti. Bu süreçte üçüncülüğe kadar gerileyen sarı-lacivertliler, lider Serik Belediyespor’un 5 puan gerisine düşerken, ikinci sıradaki 68 Aksaray Belediyespor’un ise 3 puan arkasında bulunuyor. Şampiyonluk hedefinden şaşmak istemeyen İzmir ekibi, gelecek hafta oynayacakları Serik Belediyespor müsabakasını kazanarak zirve yolunda önemli bir 3 puana imza atmak istiyor. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür’ün de oyuncularına kötü sonuçları unutup yeni haftaya odaklanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: iha