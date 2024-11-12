Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberliğe imza atarak yenilgi yüzü görmedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen FK, ilk 11 hafta itibarıyla önemli bir performansa imza attı. Şu ana kadar ligde oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, topladığı 28 puanla lider 68 Aksaray Belediyespor’un hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, kusursuza yakın bir sezon geçirirken tek yenilgisini ise dış sahadaki Arnavutköy Belediye karşılaşmasında aldı. Evinde ise taraftarıyla birlikte güçlü bir oyun sergileyen Menemen FK, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberliğe imza atarak taraftarının önünde yenilgi yüzü görmedi.

Böylece İzmir ekibi, iç sahada en başarılı takımlar arasında yer alıyor.

İç sahada sadece 1 gol yediler

Taraftarının önünde bu sezon başarılı bir performansa imza atan Menemen FK, oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken kesinde ise sadece bir gol gördü. İç sahadaki Belediye Derincespor’u 1-0, Yeni Mersin İdman Yurdu, 68 Aksaray Belediyespor ve Erbaaspor’u da 2-0’lık skorlarla geçen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 7 gol atıp kalesini ise gole kapatmayı başardı. Menemen FK, evindeki tek golü ise Van Spor FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta gördü. Aynı zamanda İzmir ekibi, tek beraberliğini de bu maçta almış oldu.