TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 3 maçtır kazanan Menemen FK, 24 Erzincanspor’u 5 Mart Pazar günü oynayacağı mücadelede mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 3 maçtır kazanan Menemen FK, 24 Erzincanspor’u 5 Mart Pazar günü oynayacağı mücadelede mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen FK, ligin ikinci devresine 4-0’lık Erokspor yenilgisiyle kötü bir giriş yapsa da, daha sonrasında Ankaraspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini başlatımıştı. Bu süreçte Tarsus İdman Yurdu ve Bayburt Özel İdarespor’u da mağlup eden sarı-lacivertliler, 3 maçlık galibiyet serisine imza atmış oldu. İzmir temsilcisi, hafta sonu oynayacağı 24 Erzincanspor karşılaşmasını da kazanarak bu seriyi 4 maça çıkarmanın planlarını yapıyor. Edinilen bilgiye göre, Teknik Direktör Özden Töraydın, oyuncularını antrenmanlarda sürekli uyararak play-off hedefi için daha fazla galibiyetlere ihtiyacı olduğunu belirtti. Öte yandan Menemen FK’nin play-off hattı ile arasında 9 puanlık bir fark bulunuyor.