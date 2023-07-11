Menemen FK, Şanlıurfaspor’dan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Feyyaz Belen’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Menemen FK, iddialı bir kadro kurmak için dış transferde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi bir transfer hamlesine daha imza attı ve geçtiğimiz sezon şampiyon 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Şanlıurfaspor’dan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Feyyaz Belen’i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Savunmamızı tecrübeli stoper Feyyaz Belen ile güçlendirdik. Feyyaz Belen’e Menemenizime hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" İfadeleri kullanıldı.