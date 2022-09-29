Goller: Emre Kayılıbal (dk. 59), Mertcan Açıkgöz (dk. 77 ve 82) (Menemen FK), Burak Mete (dk. 6), Fatih Deniz (dk. 90+4) (Bigaspor)

Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında konuk ettiği Bigaspor’u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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