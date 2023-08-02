Menemen FK, son olarak Boluspor formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Menemen FK, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye daha yaptı ve son olarak Boluspor formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak’ı transfer ettiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Adak ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Genç futbolcumuza ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.