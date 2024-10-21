Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki liderlik mücadelesi verdiği 68 Aksaray Belediyespor’u mağlup ederek 8. maçında 7. galibiyetine imza attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 8. hafta karşılaşmasında liderlik mücadelesi verdiği 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanan müsabakayı İzmir ekibi 2-0 kazanmayı başardı ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Böylece sarı-lacivertliler, en yakın rakibi olan 68 Aksaray Belediyespor’la arasındaki puan farkını da 3’e çıkarmış oldu. Böylece sarı-lacivertli ekip, ilk 8 maç itibarıyla yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet 1 beraberliğe imza attı. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür de Aksaray karşılaşmasına dair açıklamalarda bulundu. Rakip takımın müsabakaya daha iyi başladığını dile getiren Basatemür, “Aksaray ekibi, iyi pas yaparak oynadı. Top onlarda daha fazla kaldı. Ama biz boşlukları iyi kapatarak fazla pozisyon vermeden oynamaya çalıştık. İkinci yarı ise oyun artık tamamen bize geçti. Daha hızlı hücumlar daha güçlü yapmaya başladık. Sonucunda iki gol atarak galip geldik. İkinci yarı daha da fazla pozisyonlar da bulduk. Ama dediğim gibi ilk yarı Aksaray ağırlıklı bir oyun vardı. İkinci yarı daha çok bizim ağırlıklı olduğumuz bir oyun oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir karakter, önemli duruş gösteriyorlar. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında çok doğru pozisyonlar alarak, doğru durarak iyi mücadele ettiler. Bu süreci gol yemeden atlatıp ikinci yarıyı çok daha iyi şekilde oynadık. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde devam eder” diyerek sözlerini noktaladı.