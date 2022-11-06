Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve yarışında bulunduğu rakiplerinin puan kaybettiği haftada, Nazilli Belediyespor’a 2-0 kaybederek büyük bir avantajı geri çevirdi.

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve yarışında bulunduğu rakiplerinin puan kaybettiği haftada, Nazilli Belediyespor’a 2-0 kaybederek büyük bir avantajı geri çevirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Beyaz Grup’ta Nazilli Belediyespor’la karşılaşan Menemen FK, Aydın’dan eli boş döndü. Ligin son iki haftasında tekrar çıkışa geçerek 1. Lig hedefini ciddi bir şekilde gösteren sarı-lacivertliler, hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadı. Fakat Menemen FK’ye sevindirici haber ise zirve yarışındaki rakiplerinden geldi. Lider Şanlıurfaspor’un, Arnavutköy Belediye Spor karşısından 1 puanla yetinmesi ve zirveyi yakından ilgilendiren Amedspor ile Ankaraspor arasında oynanan maçta tarafların sahadan 1 puanla ayrılması, Menemen FK’nin en büyük şansı oldu.

Yeni haftaya başlamadan önce lider Şanlıurfaspor ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan Menemen FK, bu hafta kaybetmesine rağmen puan farkı sadece 4’e yükseldi. Bu durum sarı-lacivertli cephede biraz da olsa moralleri düzelten bir olay oldu. Gelecek hafta Bursaspor’u konuk edecek olan Menemen FK’da tek hedef 3 puan alarak yeni bir galibiyet serisine başlamak olacak.