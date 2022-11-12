Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın taraftarlar için bilet fiyatı 5 TL olarak belirlendi.

Farioli: “Oyuncularımdan pozitif bir oyun gördüm sahada”

Farioli: “Oyuncularımdan pozitif bir oyun gördüm sahada”

Kapalı ve Misafir Tribün : 20 TL

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Müsabakanın biletleri dün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Menemen FK, 13 Kasım Pazar günü Bursaspor’u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 13. hafta mücadelesi verecek olan Menemen FK-Bursaspor maçının biletleri satışa çıktı.

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