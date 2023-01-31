Menemen FK, Ankaraspor ve Tarsus İdman Yurdu müsabakalarında kalesini gole kapatarak, bu sezon ilk kez arka arkaya iki maçta da gol yemedi.

Menemen FK, Ankaraspor ve Tarsus İdman Yurdu müsabakalarında kalesini gole kapatarak, bu sezon ilk kez arka arkaya iki maçta da gol yemedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK, ligin ilk 19 haftasında kalesini gole kapatmayı başaramamıştı. İzmir temsilcisi ligin son iki haftasında oynadığı Ankaraspor ve Tarsus İdman Yurdu müsabakalarında gol yemeyerek, bu sezon ilk kez arka arkaya oynadığı 2 maçta da ağlarında gol görmedi. Menemen FK, bu serisini hafta sonunda konuk edeceği Bayburt Özel İdare takımına karşı da sürdürmek istiyor.