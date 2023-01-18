TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 21. hafta mücadelesinde Menemen FK, Ankaraspor’u konuk edecek. Bu maçın bilet fiyatları belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 21. hafta mücadelesinde Menemen FK, Ankaraspor’u konuk edecek. Bu maçın bilet fiyatları belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Menemen FK, 22 Ocak Pazar günü Ankaraspor’u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Öğrenci: 10 TL

Maraton: 15 TL

Kapalı Tribün: 20 TL

VIP Tribün: 75 TL

Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın taraftarlar için bilet fiyatı 5 TL olarak belirlendi.