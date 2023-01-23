TFF 2. Lig’de oynadığı son 8 müsabakayı kazanamayan Menemen FK, Ankaraspor maçını kazanarak galibiyet hasretini giderirken, düşme hattından da uzaklaştı.

TFF 2. Lig’de oynadığı son 8 müsabakayı kazanamayan Menemen FK, Ankaraspor maçını kazanarak galibiyet hasretini giderirken, düşme hattından da uzaklaştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı son 8 maçta 6 mağlubiyet 2 beraberliğe imza attı. Bu sonuçlarla birlikte adım adım düşme hattına doğru ilerleyen Özden Töraydın ve öğrencileri, hafta sonu oynanan zorlu mücadelede Ankaraspor’u 3-0 yenerek kötü gidişata dur dedi. Böylece sarı-lacivertliler ligde 78 gün sonra kazanmayı başardı. Öte yandan Menemen FK, gelecek hafta düşme hattının çevresinde bulunan ve birebir rakibi olan Tarsus İdman Yurdu’na konuk olacak.