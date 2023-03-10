TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 4 maçtır kazanan Menemen FK, 11 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 14.00’de konuk olacağı Düzcespor’u mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Menemen FK, ligin ikinci devresine 4-0’lık Erokspor yenilgisiyle kötü bir giriş yapsa da, daha sonrasında Ankaraspor’u 3-0 yenerek galibiyet serisini başlatmıştı. Bu süreçte Tarsus İdman Yurdu, Bayburt Özel İdarespor ve 24 Erzincanspor’u mağlup eden sarı-lacivertliler, 4 maçlık galibiyet serisine imza atmış oldu. İzmir temsilcisi, yarın oynayacağı Düzcespor karşılaşmasını da kazanarak bu seriyi 5 maça çıkarmanın planlarını yapıyor. Öte yandan Menemen FK’nin play-off hattı ile arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor.