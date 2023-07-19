Menemen Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nin ikincisine hazırlanıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ustaları buluşturacak olan festivalin teması ise “Afet ve Engellilik” olacak.

Menemen Belediyesi, çömlekçilik sanatını yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için düzenlediği Uluslararası Çömlek Festivali’nin ikincisini 15-17 Eylül tarihleri arasında “Afet ve Engellilik” temasıyla düzenleyecek.

“Çömlekteki ustalığımızı dünya öğrendi”

Menemen’in çömlekteki ustalığını tüm dünyaya gösterdiğine dikkat çeken Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, henüz 2 ay önce İtalya’da düzenlenen ‘Dünya Çömlek Ustaları Festivali’nde 6 derecenin 4’ünü alan Menemenli Çömlek ustalarımızla gurur duyuyoruz. Menemen, çömlekteki ustalığını yıllardır Dünya Şampiyonluğuyla başlayarak aldığı ödüllerle dünyaya imzasını atmıştır” diye konuştu.

Onların eseri

Türkiye’nin de dünyada önemli bir çömlekçilik merkezi olduğunu belirten Pehlivan, şöyle devam etti; “Çömlekçiliğin ilçemiz Menemen’de 6 bin yıllık geçmişi var. Çömlekçilik sanatı Menemenlinin ruhuna işlemiş, buradaki hayatı ve insanları şekillendirmiş adeta bir yaşam biçimine dönüşmüştür. Çömlek bu topraklarda; sevgidir, emektir, alın teridir, eve götürülen bir lokma ekmektir. Çömlek; toprağa, doğaya ve insana saygıdır. Bin yıllar öncesinden gelen bu kök, bugün hala Menemen’de aynı canlılıkla yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyorsa bu, çömlek ustalarının el emeği ve göz nurunun eseridir. Bu vesileyle çömlekçilik mesleğine ömrünü adamış, bugün hala emek veren tüm usta ve çıraklarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

“Bu mirası gelecek nesillere ulaştıracağız”

Çömlekçiliğin ruhuna da, ustalarına da ve hatta çömlek yapımı için en uygun toprağa da sahip olduklarının altını çizen Pehlivan, “Böyle bir festival elbette ki Menemen’de olmalı. Menemen’in tarihi, kültürel ve sosyal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olan çömlek, kuşaktan kuşağa usta ellerde gelişip şekillenerek bugünlere ulaştırıldı ve Menemen’in kendisini ifade ettiği mirası haline geldi. Bu sanatı ve mirası korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere ulaştırmak hepimizin ortak görevi” şeklinde konuştu.

Festivalin teması: afet ve engellilik

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülke, millet ve insanlık olarak asrın en ağır felaketlerinden birini yaşadığımızı da sözlerine ekleyen Pehlivan, depremde çok fazla can kaybı yaşadığımızı ve sağ kalan depremzede vatandaşlarımızın da yurtlarından koparak memleketimizin dört bir yanına göçmek zorunda kaldığını hatırlattı. Menemen Belediyesi olarak deprem sabahından bugüne depremzede vatandaşlarımızın yanında olduklarını da vurgulayan Pehlivan, bu yılki Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nin temasını depremzedeler ve engelli vatandaşlarımızın hassasiyetlerine dikkat çekmek adına “Afet ve Engellilik” olarak belirlediklerini söyledi.

Festival bu yıl da çok renkli geçecek

Bu yıl 2.’si gerçekleşecek olan Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nde ziyaretçileri birçok sürprizin de beklediğini dile getiren Pehlivan, festival çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışından gelen çömlek ustalarının eserlerini görebileceğini, isterlerse kendi çömleklerini yapabileceklerini, ya da sevdikleri çömlekleri hediyelik olarak satın alabileceklerini belirtti. Katılımcıların hem amatör hem de profesyoneller için düzenlenen çömlek yarışmasını da izleyebileceklerini aktaran Pehlivan, sözlerine şöyle devam etti: “Festivalde ayrıca; akademisyenler, sanatçılar ve sektör temsilcilerinin katıldığı çömlekçilik üzerine paneller ve söyleşiler düzenlenecek. Ünlü sanatçılar, çeşitli müzik grupları, halk oyunları ekipleri ve tiyatro toplulukları sahne alacak. Ziyaretçilerimiz bu festivalde hem çömlek sanatının inceliklerini öğrenecek hem de Menemenimizin doğal güzellikleri, lezzetleri ve misafirperverliği ile tanışacaklar.”

“Herkesi davet ediyoruz”

Uluslararası Çömlek Festivali’ni bu yıl Cumhuriyet Şenlikleri çerçevesinde kutlayacaklarını da aktaran Pehlivan sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün hep birlikte, bu coğrafyadaki tüm yaşamı bir ana şefkatiyle kucaklamış kentimizi, 2.’sini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Menemen Çömlek Festivali ile yeniden taçlandırmak istiyoruz. Festivalimizin Menemen var oldukça kuşaktan kuşağa geliştirilerek aktarılmasını sağlamak en büyük dileğimiz. 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimizde dostlarımızı ağırlamak bizim için büyük onur olacak. Gelin hep birlikte Menemen’in eşsiz çömlek sanatına tanıklık edelim."