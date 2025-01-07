Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından mart ayında hizmete açılan Menemen Belediyesi Çocuk Oyun Köyü, geride kalan 2024 yılı içerisinde ziyaretçi akınına uğradı. 3-13 yaş arası çocukların eğlenirken öğrenmelerini amaçlayan tesis, 10 ayda tam 1 milyon 100 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Ebeveynlerin de çocuklarıyla keyifli zaman geçirdikleri çocuk oyun köyü bu süreçte ziyaretçilerden tam not aldı.

Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyü olma unvanıyla açılan Menemen Belediyesi Çocuk Oyun Köyü, açılışının gerçekleştirildiği Mart ayından bugüne kadar, henüz daha bir yılını doldurmayışına rağmen adeta ziyaretçi akınına uğradı. Çocuk oyun köyü 10 ayda tam bir milyonun üstünde ziyaretçi çekerek büyük bir başarı yakaladı. 10 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan ve içinde aşçılık, pastacılık, bilim, matematik, sıfır atık, moda, enerji evi, müzik, resim, itfaiye, uçak, kepçe, dev salıncak, trambolin, yeni botanik oyun atölyesi ve akülü araba gibi atölyeler ve aktivitelerin bulunduğu çocuk oyun köyü, miniklerin hem eğlendiği hem de öğrendiği bir tesis olarak büyük ilgi gördü.

Etkinlikler çok sevildi

Menemen Belediyesi Çocuk Oyun Köyü, yerleşik atölyelerinin dışında yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle de büyük ilgi çekti. Pijama partisinde doyasıya eğlenen minikler, Çömlek Workshop etkinliğinde de Menemen’in en önemli sembollerinden çömlekçiliği öğrendi. Tesisin hizmetlerinden biri olan doğum günü partilerine de ilgi büyük oldu. Farklı seçeneklerle oluşturulan tam 42 doğum günü partisi, çocukların şen kahkahalarıyla unutulmaz birer anıya dönüştü. Menemen Çocuk Oyun Köyü’ne ayrıca okullar da 2024 yılı boyunca çıkarma yaptı. 3 aylık yaz tatili boşluğuna rağmen 2024 içinde tam 111 okul grubu, Menemen Belediyesi Çocuk Oyun Köyü’ne gezi düzenledi.

“Türkiye’nin her yerinden ziyaretçilerimiz geliyor”

Menemen Belediyesi Çocuk Oyun Köyü’nün kısa sürede büyük başarıya ulaşmasını değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Eser siyasetimizin en güzel örneklerinden biri çocuk oyun köyümüz oldu. Menemen’de bir zamanlar çocuklu aileler hafta sonu hangi ilçeye gidip vakit geçireceğini düşünürken, bugünse Menemen Çocuk Oyun Köyü sadece ilçemizden ve İzmir’den değil, Türkiye’nin her köşesinden ziyaretçi çekiyor. Dolayısıyla hem çocuklarımız mutlu oluyor hem de aileleri... Ayrıca yaşanan yoğunluğun bereketi çevre esnafımıza da yansıyor. Tesisimizi geliştirerek geleceğe taşımak için gerekli çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Yeni yılda yeni sürprizlerimiz olacak." dedi.