Menemen Belediyesi’nin düzenlediği 3. Bozalan İncir Festivali, yaklaşık 20 bin kişiyi ağırladı. Festival çerçevesinde Menemen Belediyesi’nin Bozalan’a kazandıracağı halı sahanın da temeli atıldı.

Menemen Belediyesi’nin düzenlediği 3. Bozalan İncir Festivali, yaklaşık 20 bin kişiyi ağırladı. Festival çerçevesinde Menemen Belediyesi’nin Bozalan’a kazandıracağı halı sahanın da temeli atıldı.

Menemen Belediyesi’nin ‘İncir Tadında Festival’ sloganıyla 3’üncüsünü düzenlediği Bozalan İncir Festivali, İzmir ve Menemen’den gelen çok sayıda vatandaşı ağırladı. İzmir ve Menemen halkının yoğun ilgi gösterdiği festivalde, yöre halkının açtığı stantlarda üretici ve tüketici aracısız buluşma imkânı buldu. Bozalan sokaklarına kurulan stantlarda üreticiler incir ve incirden elde ettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirdi. Vatandaşlar da hem alışveriş yaptı hem de festival alanında yapılan etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın ev sahipliği yaptığı festivale, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, MHP Menemen İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, sözlerine cumartesi günü Gaziantep ve Mardin’de yaşanan kazalara değinerek başladı. Pehlivan, “Gaziantep ve Mardin’de yaşanan trafik kazalarında hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Kaybedilen her can yüreklerimizi dağlıyor. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Pehlivan: ’İncir sembol ürünlerimizden’

Davetlilere hitap eden Başkan Vekili Pehlivan, “Bozalan bölgemizde kokusuyla, tadıyla fark oluşturan incir de; tıpkı çileğimiz, üzümümüz gibi ilçemizin en belirgin, sembol ürünlerindendir Tabi bu ürünlerimizi doğru ve etkili tanıtmak da bizim en temel görevlerimizin başında geliyor. Festivaller, yetiştirilen ürünlerin tanıtıldığı, verilen emeğin, dökülen alın terinin karşılığını bulduğu etkinliklerdir. Menemen Belediyesi olarak bizler de, çiftçilerimizin emeğini taçlandırmak adına 3. kez Bozalan İncir Festivalimizi gerçekleştirdik. Bu yıl 405 dekar alanda yaklaşık 400 ton incir hasadı gerçekleştirmeyi umuyoruz. Üreticilerimizi desteklemeye, her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Festivalde yaklaşık 20 bin kişiyi ağırladıklarını dile getiren Pehlivan, “Üreticilerimiz birbirinden lezzetli incirlerinin satışı gerçekleştirdi. Çocuk atölyeleri, halk oyunları ve Ayşe Dinçer konseriyle kıymetli konuklarımızla güzel bir gün geçirdik. Rabbimden üreticilerimize hayırlı, bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Halı sahanın temeli atıldı

Menemen Belediyesi’nin Bozalan’a kazandıracağı halı sahanın da temeli Bozalan İncir Festivali etkinlikleri programında atıldı. Törende konuşan Başkan Vekili Pehlivan, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve umutlarımız. Onlar en değerlilerimiz. Menemen Belediyesi olarak gençlerimiz için yapacağımız yatırımları, geleceğe yapılmış en önemli yatırımlar olarak görüyoruz. Onları, kötü alışkanlıklardan koruyacak; sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlara yönlenmelerini sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Spor Toto Teşkilatımızla imzaladığımız protokol çerçevesinde ilçemizde kazandıracağımız 20 halı sahamızdan birini de Bozalan’ımız için yapıyoruz. Birçok halı sahamızın inşası bitme noktasına geldi... Bozalan Halı Sahamızı da bugün sizlerle birlikte temelini atıyoruz. En kısa zamanda tamamlayarak gençlerimizin hizmetine açacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Muhtar Akarsu’dan teşekkür

Bozalan İncir Festivali’ni 3. kez düzenlenmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten Bozalan Muhtarı Ahmet Akarsu ise, “Bozalanımız bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. İncirimizin tanıtımı üreticilerimiz için çok kıymetli Bu vesileyle bugün bizleri buluşturan Sayın Belediye Başkanım Aydın Pehlivan’a ve Menemen Belediye ailesine şahsım ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kazandırılacak halı saha için de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından sahne alan Ayşe Dinçer, söylediği şarkılarla davetlilere keyifli anlar yaşattı. Hem üreticiler hem de davetliler festival boyunca keyifli bir gün geçirdi.