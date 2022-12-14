Menemen Belediyesi bünyesinde bulunan İŞKUR Hizmet Noktası, 3 bin 360 vatandaşı iş sahibi yaparak yeni bir rekora imza attı. İşçi ve işvereni buluşturarak süreci her iki taraf için de hızlandırdıklarını belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam çağrısı doğrultusunda konusunda uzman arkadaşlarımızla doğru ve etkin bir çalışma yapıyoruz. Menemen Belediyesi İŞKUR’da görev yapan son derece duyarlı ve süreci takip eden ekibimizin üstün gayretleri sayesinde bu yıl 3 bin 360 hemşehrimizin işe yerleşmesini sağladık.” dedi.

Menemen Belediyesi bünyesinde bulunan İŞKUR Hizmet Noktası, 3 bin 360 vatandaşı iş sahibi yaparak yeni bir rekora imza attı. İşçi ve işvereni buluşturarak süreci her iki taraf için de hızlandırdıklarını belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam çağrısı doğrultusunda konusunda uzman arkadaşlarımızla doğru ve etkin bir çalışma yapıyoruz. Menemen Belediyesi İŞKUR’da görev yapan son derece duyarlı ve süreci takip eden ekibimizin üstün gayretleri sayesinde bu yıl 3 bin 360 hemşehrimizin işe yerleşmesini sağladık.” dedi.

Menemen Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da iş arayanlara umut kapısı oldu. Personel arayan firmalarla 255 toplantı gerçekleştiren Menemen Belediyesi ekipleri, bu görüşmeler sonucunda da 3 bin 360 vatandaşı iş sahibi yapmayı başardı.

“Hemşehrimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuz”

İŞKUR Hizmet Noktası olarak bu yıl ki hedefin üzerine çıktıklarını ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “İşsizliği en aza indirme adına yapılan istihdamlar, başta bölgemiz olmak üzere ülke ekonomimize ciddi oranda katma değer sağlıyor. Bizler de elimizi taşın altına koyarak işçi ile işveren arasında köprü görevi yapan İŞKUR Hizmet Noktamız ile vatandaşlarımıza iş kapısını açıyoruz. Bu yıl çok iyi rakamlara ulaştık ve bu da çıtamızı 2023 yılında daha yukarıya taşımamız anlamına geliyor. İŞKUR Hizmet Noktamızın firmalarla gerçekleştirdiği 255 toplantıya 5 bine yakın iş arayan hemşehrimiz katıldı. Bize müracaat eden Aliağa, Çiğli, Manisa ve Menemen’deki bini aşkın firmaya, 3 bin 360 vatandaşımızı yerleştirdik. 164 engelli vatandaşımızı da Menemen Belediyesi İŞKUR sayesinde işe yerleştirdik. İşçi ve işvereni buluşturduktan sonra da ekiplerimiz iletişim halinde kalıyor hatta işyerine gidip ziyaret ediyor. Vatandaşlarımızın mutluluğu emek veren tüm ekibi ve her birimizi mutlu ediyor. Üstün gayretleri ve çalışkanlıkları için ekibimize de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar” diye konuştu.

“Mesleksiz işsiz bırakmayacağız”

Yeni yılda da işçi ile işverenlerin destekçisi olmaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam çağrısına duyarlılık göstermeye devam edeceklerini ifade eden Pehlivan, sözlerine şunları ekledi; “Maltepe Mahallesi ile İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) arasında kalan 1 milyon 501 bin 130 metrekare büyüklüğündeki parsel ’Menemen Serbest Bölgesi’ olarak ilan edildi. Bu serbest bölge ilçemize önemli katma değerlerin yanında ilk etapta yaklaşık 15 bin kişiye istihdam imkânı sağlayacak. Sadece Menemenimiz, Bakırçay Bölgemiz için değil, İzmir’imiz ve tüm ülkemiz için önemli bir kazanç. Tüm beklentileri karşılayacak şekilde hızla hayata geçirilecek ve sağlayacağı ekonomik fayda ile Kuzey Ege’deki işsizliğini önemli derecede bitirerek, ekonomik refahı yükseltecektir. Ayrıca yeni yılda mavi yakada ‘Mesleksiz işsiz bırakmayacağız’ sloganıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Beyaz yaka vatandaşlarımız için istihdam alanlarını artıracağız. 14-18 yaşında liseyi bırakmış gençlerin, hem liseyi bitirmelerine hem de çıraklık-kalfalık-ustalık gibi belge almasına da daha çok olanak sağlayacağız.”