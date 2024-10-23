Menemen Belediyesi Güreş Takımı, Buca’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza atarak İzmir il birincisi oldu. Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Evlatlarımızın gösterdikleri üstün performans, hem ilçemizi hem de kulübümüzü gururlandırdı” dedi.

Menemen Belediyesi Güreş Takımımız, Buca Afet Evleri Spor Salonu’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Turnuvası’na damga vurdu. Turnuvaya 13 sporcu ile katılan Menemen Belediyesi Güreş Takımı, 4 altın 2 gümüş 3 bronz madalya kazanarak İzmir İl Şampiyonu oldu.

Takımın başarısını değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Sporcularımızın bu başarıları, disiplinli çalışmalarının ve özverilerinin bir sonucudur. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Bu zafer, gençlerimize sporun önemini gösteriyor. Elde ettikleri başarılar, gelecekte daha büyük hedefler için bir motivasyon kaynağı olacaktır. Takımımızın, bu başarısını yalnızca bir başlangıç olarak görüyor ve gelecekteki ulusal şampiyonalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.