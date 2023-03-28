İzmir Menemen Belediyesi, eski Ramazanları Menemen Şehir Parkı’nda düzenlenen etkinliklerle yaşatmak için harekete geçti. Çocuklar için ücretsiz lunaparkın yanı sıra; Hacivat-Karagöz, meddah, orta oyunu, illüzyon, ateş ve kukla gösterileri sahnelenirken, kurulan üretici pazarı Ramazan ayı süresince açık kalacak.

Menemen Belediyesinin, Menemen Şehir Parkı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri renkli görüntülerle başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde, ücretsiz lunapark ve kurulan üretici pazarı büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu. Ramazan ayı boyunca her gün 18.00-22.00 saatleri arasında açık olacak üretici pazarı ve ücretsiz lunaparkın yanı sıra; cuma, cumartesi ve pazar günleri de saat 20.00-22.00 arasında Hacivat Karagöz, meddah, orta oyunu, illüzyon, ateş ve kukla gösterileri çocuklar için sahnelenecek.

Menemenliler geçtiğimiz hafta sonu başlayan üretici pazarını gezerek stantlardan alışveriş yaptı. Çocuklarda lunapark ve geleneksel ramazan oyunlarını izleme fırsatı buldu. Konuklara ayrıca Osmanlı Şerbeti, Osmanlı Macunu, pamuk şeker, patlamış mısır gibi geleneksel lezzetler ikram edildi.

Menemen Şehir Parkı’nı ramazan ayının coşkusuna uygun hale getirdiklerini belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan’ın hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ruhunu yaşamayı ve yaşatmayı düşünerek harekete geçtik. Mübarek ay itibariyle önemli olan bir ve beraber olmaktır. Kurduğumuz üretici pazarı, sahne ve lunapark ile eski Ramazan günlerini tekrar yaşatmayı amaçladık. Rabbim dirliğimizi ve birliğimizi daim eylesin. İftar sonrası genç-yaşlı, çoluk-çocuk tüm hemşehrilerimi eski Ramazanlarımızı yaşamaya Menemen Şehir Parkı’na bekliyorum” dedi.