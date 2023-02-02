Türkiye’nin en büyük Uluslararası fuarlarından biri olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO’da yerini alan Menemen Belediyesi, ilk gün katılımcıların gözdesi oldu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek Menemen’i anlattı.

Türkiye’nin en büyük Uluslararası fuarlarından biri olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO’da yerini alan Menemen Belediyesi, ilk gün katılımcıların gözdesi oldu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek Menemen’i anlattı.

Türkiye’nin en büyük Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı AGROEXPO, dün 18. Kez ‘merhaba’ dedi. Fuarın açılışını Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Gençlerin gösterdiği performans katılımcılardan büyük alkış aldı. Menemen Belediyesi de ilçenin tarım zenginliğinin tanıtımına katkı koymak adına C Hol’deki yerini aldı. İlk gün yoğun ilgi gören standı ziyaret edenleri Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan karşıladı. Menemen Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları, kendilerini ziyaret edenlere projeleri ve ürünleri hakkında bilgi verdi. Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, topraktan yaptığı hediyelik çömlekleri konuklarına hediye etti. Belediye personeli de stantlarına gelenlere Menemen’e özgü tartılı makarna ve ballı yoğurt ikram etti.

Menemen güç birliği yaptı

Fuara katılım amacı ile ilgili bilgi veren Başkan Vekili Pehlivan, “Menemenimiz ulusal ve uluslararası çapta bir tarım kenti. 665 kilometrekare alana sahip ilçemizde çok değerli tarım arazilerimiz var. İlçemizdeki 6 bini aşkın kıymetli çiftçimiz hayvancılıkla uğraştığı gibi çilek, üzüm, pamuk, incir gibi de birçok ürün yetiştiriyor. Bizler de Menemen Belediyesi olarak, bu zenginliğimizi korumak, sahip çıkmak ve tanıtmak için Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katılım sağladık. Standımızın temel amacı kentimizin tarımsal zenginliğini tanıtmanın yanında, Menemen dayanışmasının da ne kadar güçlü ve değerli olduğunu gösterebilmek. Bu nedenle Belediye çatımız altında, sivil toplum örgütlerimiz ve birçok kıymetli işletmelerimizle birlikte standımızı hazırladık” dedi.

Menemen Belediyesinin standına ziyaretçileri davet eden Pehlivan, “Standımızda, fuar boyunca tarım zenginliklerimizi, hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz önemli projelerimizi anlatıyoruz. Fuar boyunca çömlek ustalarımız tezgâhları başında hünerlerini sergileyecekler. Belediye personelimiz de kıymetli misafirlerimizi ağırlayacak. Tüm ziyaretçilerimizi Menemen Belediyesi standımıza bekliyoruz. Kendilerini tanımaktan, ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” diye konuştu.