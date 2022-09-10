Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Menemen Belediyesi’nin ‘Zaferin İkinci Yüzyılı’ sloganıyla başlattığı etkinlinler, akşam sevilen şarkıcı Funda Arar konser ile zirveye çıktı.

Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Menemen Belediyesi’nin ‘Zaferin İkinci Yüzyılı’ sloganıyla başlattığı etkinlinler, akşam sevilen şarkıcı Funda Arar konser ile zirveye çıktı.

Menemen Belediyesi, Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını 3 gün süren dolu dolu programlarla kutladı. Etkinliklerin 3. günü, sabah Menemen Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanına kadar süren kortej yürüyüşü ile başladı. Burada düzenlenen devlet töreninde; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu gerçekleştirildi. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Albay Ahmet Fatih Oğuz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunum töreninde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Bugün, Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla başlayan, tamı tamına bin 213 gün süren işgalin son bulduğu günün 100. yıl dönümündeyiz. 9 Eylül tarihi, Türk milleti için birçok manayı içinde barındıran kutlu bir günü ifade etmektedir. Kaymakam Kemal Bey’i şehit eden Yunanlılar, Menemen’de 3 yıl 3 ay 16 gün kalmıştır. Fahrettin Paşa komutasındaki Türk Süvari Birliği, Menemen’i 9 Eylül 1922 günü Yunan işgalinden kurtarmıştır. Bugün, vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtarıldığı, İzmir Hükümet Konağına Türk bayrağının asıldığı, bu toprakların Türk vatanı olduğunun dünyaya ilan edildiği gündür.

Bugün sadece onur günümüz değil, sorumluluklarımızı hatırlama ve hatırlatma günüdür. Kurtuluş Savaşını zafere ulaştıran aziz milletimiz, omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde varlığını güçlendirerek sürdürmektedir. Kurtuluşun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bütün dünya duysun ki; Efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır’ diyerek Türk milleti için kurtuluşun kenti İzmir’in değerini vurgulamıştır. Bugün alnımız ak, başımız dik olarak bu meydanlarda olmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibinden 100 kişi zeybek gösterisi sundu. Üzerlerine Atatürk resmi olan tişörtler giyen 100 kişilik zeybek gösterisi, izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Ellerinde Türk bayrakları ile törene katılan Menemenliler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha sonsuz minnet ve saygıyla andı. Ardından Menemen’deki sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, çiftçiler, belediye araçları geçitte bir araya geldi.

Menemen Belediyesi’nin kurtuluş şenlikleri, Türk Hava Kurumu ile İzmir Model Uçak ve Havacılık Kulübü işbirliğiyle Seyrek’te düzenlenen Model Uçak Gösterisi ile devam etti. Burada konuşan Başkan Vekili Pehlivan, “Türk Hava Kurumuza tahsis ettiğimiz bu bölgede, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ‘İstikbal göklerdedir’ ifadesini anlamak ve hava şehitlerimizi anmak amacıyla model uçak tutkunlarıyla bugün bir araya geldik” ifadesini kullandı.

Programlar çerçevesinde tarihi Taşhan’da tüm şehitlerimizin ruhuna dualar okundu.

Funda Arar ile muhteşem gece

Menemen Belediyesi’nin ‘Zaferin İkinci Yüzyılı’ sloganıyla başlattığı etkinlinler, akşam sevilen şarkıcı Funda Arar konser ile zirveye çıktı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konsere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da katıldı. İzmir ve Menemenlilerin 100. kurtuluş yılını kutlayan Dağ, “Dünümüzün, bugünümüzün ve yarınlarımızın bağımsızlığının delili, zaferimizin nişanesi olan İzmir ve Menemenimizin kurtuluşunun 100. yılı kutlu, mutlu olsun. Zaferinin ikinci yüzyılı hayırlı olsun Menemen. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman ve şehitlerimizi hürmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Birbirinden güzel şarkılarını Menemenlilerle birlikte söyleyen Funda Arar, izleyicilerden tam not aldı. Hamza Dağ ile birlikte günün anısına Funda Arar’a hediye takdim eden Başkan Vekili Pehlivan, “Varlığı, zarafeti ve sesiyle Menemenimizin kurtuluşunun 100. Yıl dönümü taçlandıran Funda Arar hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Menemenimiz her zaman en güzellerine en iyilerine layık olmaya, çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

9 Eylül coşkusu havai fişek gösterisi ile sona erdi.