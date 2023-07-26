Tokat’ta uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, mendile emdirilmiş uyuşturucuyla polis ekiplerine yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde takip edilen bir kişi, geçtiğimiz gün Tokat il otogarında yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada ekipler, mendil paketinden şüphelendi. Mendil paketi üzerinde yapılan çalışmada 10 santimetreye 10 santimetre ebatlarındaki 4 adet kağıt mendile emdirilmiş sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.