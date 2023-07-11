İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü yaklaşık 11 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Oğlananası Mahallesi’nde çıktı. İlk müdahalenin 15 dakika içerisinde gerçekleştiği yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter havadan, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 İş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel, alevlere müdahale etti. Alevler, yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.