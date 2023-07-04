Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası’na bu yıl da yerli ve yabancı turistler akın etti.

Turistler tatil için eşsiz güzelliğe sahip Perşembe Yaylası’nı tercih etti. Ziyaret için bölgeye gelen turistlerin araçları yaylanın gidiş ve dönüş yollarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar, güneşli havanın eşliğinde mangalını yakarak çimlerde dinlendi. Yaylayı bayram tatili boyunca yaklaşık 80 bin kişinin ziyaret ettiği belirlendi.

Fatsa ilçesinden ziyarete gelen Musa Aydoğan, "Fatsa’dan geldik. Fatsa’da bayağı bir sıcak vardı ve bu sıcaktan kurtulmak için kendimizi yaylaya attık. Sahilde insanlar bunalırken Perşembe Yaylası’nda müthiş bir serin hava var. Biz de bugünümüzü çocuklarımızla beraber bu yaylada değerlendirmek istedik. Mis gibi bir hava var. Türkiye’nin en güzel menderesleri burada. Çok mutluyuz, herkese burayı tavsiye ediyorum" dedi.