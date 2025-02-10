Ordu’nun menderesleri ile ünlü Aybastı Perşembe Yaylası’nda kar festivali düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve geldikleri günden bu yana yayla festivallerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bizim gönlümüz geniş, imkanlarımız çok iyi, o bakımdan huzur içinde, güzel bir belediyecilik hizmeti de veriyoruz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘3 ay değil 12 ay Ordu’ sloganıyla Ordu’da dört mevsim dolu geçiyor. Yaz aylarında turistlerin ilgi odağı olan Ordu yaylaları, kış aylalarında da Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen festivallerle ilgiyi üstüne çekiyor. Bu kapsamda Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan ve menderesleri ile ünlü olan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda kar festivali düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı festival renkli görüntüler yaşandı. Festivalde, kızak, kano, kar güreşleri, mehter gösterisi ve kardan adam yarışmaları düzenlendi, şehitler için metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

"Ordu’yu 12 ay yaşayın"

Ordu’da kar festivallerinin yaygınlaştırılması ile yaylalara olan ilgilinin arttığının altını çizen Başkan Güler, menderesler diyarı Aybastı’da yapılan kar festivalinin her geçen gün daha da ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Güler, "6 bin şehidimizin verildiği bu noktada bulunmak bizim için ayrı bir öneme sahip. Atalarımızın bizlere emaneti olan bu yaylalarımızı en iyi şekilde koruyup kollayacağız. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz göreve geldiğimizde Perşembe Yaylamızda kış festivali yapılmıyordu. Yaptığımız çalışma neticesinde şimdi yaylalarımızın hemen hemen hepsinde kar festivalleri yapılıyor. Bugün burada da güzel bir kar var. Beyaz örtünün tadını çıkartın" diye konuştu.

Başkan Güler, il genelinde güzel bir belediyecilik hizmeti vermek adına çalıştıklarına dikkat çekerek, "Bizim gönlümüz geniş, imkanlarımız çok iyi, o bakımda huzur içinde, güzel bir belediyecilik hizmeti de veriyoruz. Patates, pancar ve diğer yöresel ikramlarımız ile karın keyfini doyasıya çıkartın. Sizleri burada görmek bizleri mutlu etti. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Çok güzel bir organizasyon"

Festivale katılan vatandaşlar, yaylaların tanıtıldığı bu etkinliklerin her kış sezonunda yapılması gerektiği söylediler. Kar yağışının kendileri için eğlenceye dönüştürüldüklerini ifade eden vatandaşlar, "Memleketimiz adına yapılan çok güzel bir etkinlik. Ailemiz, eşimiz, dostumuz ile geldik. Aybastı zaten görülmesi gereken bir yer. Etkinlik ve organizasyon çok iyi. Herkes gayet eğlendi. Çok güzel bir ortam hazırlanmış. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.