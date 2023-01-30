Merhum Başbakan Adnan Menderes’in, 17 Eylül 1961’de idam edilirken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri Emekli Astsubay İsmail Şenyüz, dün akşam 1 aydır tedavi hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Şenyüz için bugün Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İsmail Şenyüz’ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şenyüz’ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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