Türkiye’nin en verimli arazileri arasında yer alan Aydın Büyük Menderes Ovası’nda yaz yağmurları ile birlikte kuraklık tehlikesi sona erdi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık dolayısıyla içerisinde koyunların otladığı Büyük Menderes Nehri’ndeki su seviyesi üreticileri sevindirdi.

Türkiye’nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası’nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz sene koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl yaz yağmurları ile eski günlerine geri döndü. Geçen yıl çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın’da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk bu yıl yaz yağmurları ile sıkıntı olmaktan çıktı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın’dan geçerek Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri’nin yaz mevsimi olmasına rağmen taşıdığı su bölge çiftçisi için umut oldu. Bir dönem su sıkıntısı çeken ve tarlalarını kısıtlı imkanlarla sulamaya çalışan üreticiler de atlatılan kuraklık sıkıntısı su ihtiyaçlarını rahatça gidererek tarlalarını suladı.

“Ağustos sonuna kadar sorun yaşamayacağız”

Barajların doluluk oranları ile ilgili konuşan DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, “Kurban Bayramı itibariyle barajlarımızdan su vermeye başladık. Dolayısıyla yavaş yavaş barajlarımızdaki su oranlarında düşüşleri görmeye başladık. Geçen seneye rağmen daha düşük bir doluluk oranına sahip olmamıza rağmen, sulama sezonun daha geç başlaması sebebiyle inşallah Ağustos ayının sonuna kadar sulamayla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadan, verdiğimiz sözler çerçevesinde çiftçimize yeterli suyu temin edeceğiz” dedi.