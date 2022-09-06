Antalya Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında mevcut parklarda yıpranan ve zarar gören zemin ve yeşil alanları yenilerken yeni park yapımlarına da hızla devam ediyor.

Antalya Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin birçok noktasında mevcut parklarda yıpranan ve zarar gören zemin ve yeşil alanları yenilerken yeni park yapımlarına da hızla devam ediyor.

Kepez Belediyesi, yeni parklar ile yarınımızın geleceği çocuklara oyun alanları, vatandaşlara da hem spor yapabilecekleri, hem de keyifli saatler geçirebilecekleri kaliteli yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Varsak Menderes Mahallesindeki 6908 - 6910 sokak kesişimin de bulunan 2 bin 397 metrekare alan üzerinde yeni park yapımına başladı. Çalışmalar bünyesinde toprak etrafı bordür taşlarıyla çevrilen park alanının toprak tesviyesi tamamlandıktan sonra yeşillendirme ve mobilyalarının yerleştirilmesi çalışmalarına geçilecek. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına devam edilen parkta mahalle sakinlerinin dinlenme, spor ve yeşil alan ile çocukların oyun alanı ihtiyaçlarını karşılayacak. Kepez’e yeni sosyal alanlar ve parklar kazandırmak için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafına hizmet götürmeye devam edecek.