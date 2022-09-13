Türkiye’de sadece Aydın ve İzmir illerinin Menderese Nehirlerine bakan kıyı ve dağlarda yetişen kurutmalık incir, Muğla’nın Dalaman ilçesinde de yetiştirilmeye başlandı. Dalaman Gürleyk Mahallesi’nde, deneme üretimleri tamamlanan ve oldukça başarılı sonuçlar alınarak kuru incir üretiminin başlaması ile bölgenin yeni ürünü Gürleyk İncir Şenliğiile tanıtıldı. İlçe Kaymakamı Mesut Yakata, incirin Dalaman’a çok iyi adaptasyon sağladığını belirterek bölgede yeni bir ürünle üreticiye ek gelir sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’de sadece Aydın ve İzmir illerinin Menderese Nehirlerine bakan kıyı ve dağlarda yetişen kurutmalık incir, Muğla’nın Dalaman ilçesinde de yetiştirilmeye başlandı. Dalaman Gürleyk Mahallesi’nde, deneme üretimleri tamamlanan ve oldukça başarılı sonuçlar alınarak kuru incir üretiminin başlaması ile bölgenin yeni ürünü Gürleyk İncir Şenliğiile tanıtıldı. İlçe Kaymakamı Mesut Yakata, incirin Dalaman’a çok iyi adaptasyon sağladığını belirterek bölgede yeni bir ürünle üreticiye ek gelir sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İncir Şenliği programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterilerinin de sergilendiği şenlikte bu zaman kadar sadece Aydın ve çevresinde yetiştiği bilinen kuru incirin Dalaman Gürleyk’de de yetiştirildiği hasat edilen ürünlerin sergilenerek gösterildi.

Bölgede incir üretiminin ekonomik açıdan son derece önemli olduğunu belirten Dalaman Kaymakamı Mesut Yakta, "İlçemizde yetiştirilen kurutmalık incir bölgeye çok iyi adaptasyon sağladı. Kendine özgü aroması ve morfolojik yapısı ile bölge halkının ve tüccarların beğenisini kazandı. İlçemize bağlı rakımı yüksek mahallelerimizde nemin düşük ve havanın serin seyretmesi kurutma döneminde incir kalitesine olumlu etki yapmakta. İlçemizde, incir ekonomik açıdan son derece önemli bir meyve olarak ön plana çıkmakta. Yapılan araştırmalarımıza göre yaklaşık 500 ton kuru incir üretimimiz söz konusu. Kalitenin yakalanması ve tanıtımın iyi yapılması halinde, bu rakamların artacağını tahmin ediyoruz" diyerek ilçenin yeni ürünü kuru incirin bölgede ayrı bir gelir kapısı olduğunu söyledi.

İncir yarışmasının da düzenlendiği şenlikte dereceye girenler ödüllendirilirken, şenlik Ayşe Dinçer konseriyle sona erdi.