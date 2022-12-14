Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında özel bir geri dönüşüm firmasıyla yaptığı protokol ile ilçedeki bitkisel atıkları organik gübreye dönüştürüp çiftçiye ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.

Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında özel bir geri dönüşüm firmasıyla yaptığı protokol ile ilçedeki bitkisel atıkları organik gübreye dönüştürüp çiftçiye ve ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.

Yapılan protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, “Yapacağımız çalışma ile doğamızı korurken, çiftçilerimize de destek olacağız” dedi. Hayata geçirilecek proje ile doğayı koruma konusunda önemli adım atacaklarını belirten Özkan, “İlçe sınırları içerisindeki bahçe ve sera atıklarından elde edilecek bitkisel atıkları toplayarak kompost gübreye dönüştüreceğiz. Yaptığımız geri dönüşüm ile yıllık yaklaşık bin ton bitkisel atığı geri dönüştürmüş olacağız.” diye konuştu.

Elde edilecek kompost gübrelerin ücretsiz şekilde ilçedeki çiftçilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını da belirten Özkan, "Geri dönüşüm yöntemiyle elde edeceğimiz organik gübreleri ücretsiz şekilde çiftçimize hediye ederek üreticilerimizin yanında olacağız. Bu kapsamda hem doğayı korumuş olacağız hem de üreticimize destek olmuş olacağız." ifadelerini kullandı.