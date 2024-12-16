Memur-Sen, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin yaşadığı gelir kayıplarının telafisi ve memurların refah seviyesini artıracak diğer taleplerini kamuoyu ile paylaştı.ANKARA (İGFA) - Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ocak’ta Refah Payı Olsun, Enflasyon Değil Refah Konuşulsun" temalı basın toplantısında memurların taleplerini aktardı.

Kamu görevlilerimizin Ocak ayı maaş zamları öncesinde, Memur-Sen’in haklı ve gerekçeli tekliflerini görmezden gelen Hakem Kurulu kararına karşı, 'Ocak’ta Refah Payı Olsun, Enflasyon Değil Refah Konuşulsun' diyerek refah payının zorunluluğunun ve alım gücünün iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Taleplerini tek tek sıralayan Başkan Yalçın, bütçe görüşmeleri henüz bitmeden, sosyal maliyeti önlemek için halen vakit olduğunu söyledi.

OCAK'TA REFAH PAYI OLSUN ENFLASYON DEĞİL REFAH KONUŞULSUN | BASIN TOPLANTISI https://t.co/d6XRBB3WlX— Memur-Sen (@MemurSenKonf) December 16, 2024

"Ocak ayında 22 Puan kayıbımız telafi edilmeli, 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında Ek zam ayrıca verilmelidir" diyen Ali Yalçın, "“Emekliler Yılını” yıl bitmeden hayata geçirmek için 8 bin 77 TL (yeni yılda 17 bin TL) seyyanen ödeme emekli kamu görevlilerine yansıtılmalı, ek tedbirler alınmalıdır. Anayasa ile korunan Toplu Sözleşme’ye müdahale niteliğinde olan girişimler son bulmalıdır. Koruyucu Giyim ve Fazla Mesai Ücreti kamu görevlilerinin kazanılmış hakkıdır. Az kazanandan az, çok kazanandan çok verginin alındığı, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlendiği adil bir vergi sistemi tesis edilerek vergi yükü hafifletilmelidir" dedi.

Birinci dereceye 3 bin 600 ek gösterge ivedi olarak tamamlanması gerektiğini belirten Ali Yalçın, açıklamasında, "Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmelidir. Kamu personel sistemi gözden geçirilmeli, 4688 adil ve yetkin bir toplu pazarlığa imkan verecek şekilde revize edilmelidir" ifadelerini kullandı.