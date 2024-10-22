Yenidoğan Çetesi olayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Cesur Öztürk, "Bu alçak çetenin çökertilmesi sürecinde gösterdiği başarıdan dolayı başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, İçişleri ve Adalet Bakanlığı teşkilatlarına Sağlık-Sen olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Memur-Sen İstanbul İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Cesur Öztürk, ‘Yenidoğan Çetesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayı en ince ayrıntısıyla takip ettiklerini ve çete üyelerinin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden Öztürk, "Bu canilere yargı tarafından en ağır cezaların verileceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Biliyoruz ki bu insanlık dışı varlıkların bebeklere yönelik gerçekleştirdiği suçlar gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız tarafından titizlikle incelenmektedir" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık dışı çete devlet organlarımızın başarılı çalışmalarıyla çökertildi"

’Yenidoğan Çetesi’nin çökertilmesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun büyük bir çabası olduğunu dile getiren Öztürk, "CİMER ihbarı ile ortaya çıkarılan ve ardından Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla çökertilen bu insanlıktan nasibini almamış çete devlet organlarının başarılı çalışmalarıyla çöplüğe atılmıştır. Bu alçak çetenin çökertilmesi sürecinde gösterdiği başarıdan dolayı başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, İçişleri ve Adalet Bakanlığı teşkilatlarına Sağlık-Sen olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sağlık çalışanlarımızın töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz"

Çeteler yüzünden sağlık çalışanlarının töhmet altında bırakılmaması gerektiğini dile getiren Doğan, "İnsanlık düşmanı bu tür çete ve örgütlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletin soluğunu ensesinde hissedeceklerinin bilinmesini isteriz. Bu tür kötü niyetli caniler sebebiyle, özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.