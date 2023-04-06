Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü. Görüşmede, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi, 4C’den 4B’ye geçen personeller ve kamu görevlilerinin diğer talepleri istişare edildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi, 4C’den 4B’ye geçen personeller ve kamu görevlilerinin diğer talepleri istişare edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede; Memur-Sen’in 6.Dönem Toplu Sözleşme kazanımı olan 3600 Ek Gösterge düzenlemesinde kapsam dışı kalan başta şef ve teknikerler olmak üzere 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi talep edildi. Yüksek enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış ve Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin piyasaya yansıması sonrası, devletin önleyici ve telafi edici bir tedbir olarak emekli maaşlarını 7 bin 500 TL’ye çıkarıldığı ifade edilirken söz konusu koşullar ve üst gelir gruplarındaki yöneticilere yapılan iyileştirmeler tüm kamu görevlileri nezdinde ücretlere iyileştirme yapılması beklentisini artırdığı belirtilerek benzer bir iyileştirmenin kamu görevlileri ve emekliler için de yapılması gerektiğine vurgu yapıldı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, “Kamu personel sistemi arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi, sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve adil bölüşümü destekleyici sistemin inşa edilmesi için şube müdürleri, müdürler, mühendisler başta olmak üzere teknik ve idari personel ile diğer kamu görevlileri arasında bozulan ücret dengesinin düzeltilmesi talebi gündeme getirildi. Ayrıca 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde bölgeye binlerce kamu görevlisi görevlendirildiği, Malatya ve Elazığ depremlerinde olduğu gibi bölgede görevli olan bütün kamu görevlilerine 4123 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma ücreti, tazminat ve ek tazminatların tavan miktardan ödenmesi talebi iletildi.

Bu konulara ilave olarak; Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi, maksimum kapasiteyle çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline tazminat ödenmesi, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesinde öngörülen zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli personelin unvanlarına uygun kadrolara geçirilmesi, uzun yıllardır sabit ücret/maaş ile çalışan, bulunduğu ülkenin enflasyonu karşısında ezilen Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Sözleşmeli Personelinin maaş/ücretlerinin iyileştirilmesi, aile yardımı ödeneğinin emekli kamu görevlilerine de verilmesi, hususları da Bakan Nureddin Nebati’ye aktarıldı” denildi.