Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “En düşük devlet memuru maaşına dikkat çektik. Bu konuda tatmin edecek, tamir edecek bir ek zammın yapılması gerektiğini de ifade ettik” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “En düşük devlet memuru maaşına dikkat çektik. Bu konuda tatmin edecek, tamir edecek bir ek zammın yapılması gerektiğini de ifade ettik” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i bakanlık binasında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin gündeminde memur zammı ve vergi diliminin sabitlenmesi konuları yer aldı. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yalçın, en düşük devlet memur maaşını son toplu sözleşme ile önemli aşamaya taşıdıklarını hatırlatarak, “Ekonomik göstergeler, oluşan alım gücü kaybı ve enflasyon boyutu ile bu artık geride kaldı. 8 bin 39 lira en düşük devlet maaşı şu anda. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk. Onun için toplu sözleşmeye giderken, beklenti anketini bazen baz alırdık. Dolayısıyla beklenti anketinin bile üzerinde tahmin edilmeyen sonuçlarla karşılaşıldı. Bu açıdan istiyoruz ki kamu görevlilerin durumu bir an önce görülsün ve bu Ocak’ta enflasyon farkı ile yüzdelik zammın yansıyacağı zam ile birlikte ek bir zammın yapılması zaruret olmuştur” diye konuştu.

“Memur olarak ek zam bekliyoruz”

Memur zammı için Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiğini ifade eden Yalçın, “Hükümetin bu anlamda cümle kullanacağı konusu ifade edildi. Dolayısıyla biz temel beklentiyi asgari ücrete yapılan iyileştirmenin piyasa gerçeklerini dikkate alarak yaptı. Aynı piyasa bizim içinde geçerli ve hatta şu an asgari ücrete yapılacak olan iyileştirme ifade edildikten sonra etiketler bir anda değişti. Bunu bir kez daha ifade ediyoruz ve memur olarak ek zam bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“En düşük devlet memuru maaşına dikkat çektik”

Görüşmede oran konusunda herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirten Yalçın, “Biz bu konuda asgari ücreti arttırmayı zorunlu kılan nedenlerin aynısının memurlar içinde geçerli olduğunu özellikle ifade ettik. En düşük devlet memuru maaşına dikkat çektik. Bu konuda tatmin edecek, tamir edecek ek zammın yapılması gerektiğini de ifade ettik. Onun için bakanlık bu konuda henüz görüşmelerin devam ettiğini, maliye boyutuyla çalışmaların devam ettiğini ifade ettiği için henüz o aşamaya gelmedik. Biz bu konuda temel beklentiyi ortaya koymuş olduk. Aralık ayı enflasyonundan sonra bu konuya ilişkin rakamları ifade edebileceklerini söylediler. Şu an biz mevcut durumu resmettik ve bunun için beklentimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşmış olduk” açıklamalarında bulundu.

“Memurlar şu anda ciddi kayıp yaşıyor”

Toplu sözleşmelerde vergi diliminin sabitlenmesi ve vergiden dolayı memurun gelir kaybı yaşamaması konusunu da vurgulayan Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

“Asgari ücret kadar tutarın vergiden muaf edilmiş olması bir anlamda nefes aldırdı fakat matrahların aynı oranda, yeniden değerleme oranında yükseltilmemesinden dolayı memurlar şu anda ciddi kayıp yaşıyor. Özellikle yeni yıla yaklaşırken geride bıraktığımız 3-4 ay içerisinde, memurlar bunu çok net hissediyor. Bu açıdan ya matrahları yükselterek, yeniden değerleme oranlarını dikkate alarak bu konudaki kaybın önüne geçilmeli ya da bunu telafi edecek verginin sabitlenmesi gibi hususlar aynı kapıya çıkar. O yüzden bunu değerlendirmek ekonomi yönetiminin kararı ama bunu ifade etmek bizim görevimiz diye düşünüyoruz.”